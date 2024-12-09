Транспондеры пользователей ЗСД научат пищать

Представитель «Магистрали Северной столицы» Алексей Орлов заявил, что транспондеры пользователей Западного скоростного диаметра научат пищать, сообщает «Фонтанка». По данным издания, таким образом можно будет зафиксировать факт оплаты.

По словам господина Орлова, который участвовал в заседании транспортной комиссии петербургского парламента, систему безбарьерной оплаты проезда введут до конца года на Витебской развязке. Власти города ожидают, что через транспортный узел будут проезжать 9,1 млн автомобилей. Из них 1,23 млн — без транспондеров, с оплатой по госномеру.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Смольный через суд намерен изъять землю у компании «Автопортрет Лахта» под строительство магистрали М-32 в Приморском районе города. Планируемая дорога соединит Новую улицу Лахты и Приморское шоссе.

Андрей Маркелов