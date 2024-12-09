Ростовская область признана самым добрым регионом России

Ростовская область и Белгородская область разделили первое место в рейтинге самых добрых регионов России по итогам международного форума #МЫВМЕСТЕ. Об этом сообщил врио донского губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Конечно же, дело не только в близости к новым регионам и СВО. Мы близки по духу, близки всем сердцем», – отметил господин Слюсарь.

Ростовская область седьмой раз подряд победила в конкурсе «Регион добрых дел». На Дону за год около 330 тыс. добровольцев оказали помощь нуждающимся более 1 млн раз.

Анастасия Казуков