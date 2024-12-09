В ХМАО работника нефтяной компании обвиняют во взятках на 1,1 млн руб.

В Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО – Югра) местного жителя обвиняют в получении взяток во время работы в местной нефтедобывающей организации, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета. Ему вменяют преступления по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

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Следствие утверждает, что обвиняемый занимал должность главного специалиста в компании, занимающейся нефтедобычей, в его обязанности входило проверять знания работников компаний-подрядчиков о промышленной безопасности и охране труда. От работников он получал взятки, а в обмен формально проверял их знания и выдавал им удостоверения-допуски к работе.

В период с 2020 по 2023 год, по версии следствия, обвиняемый получил взяток на 1,1 млн руб. Доказательства по уголовному делу были собраны и направлены в суд.

Анна Капустина