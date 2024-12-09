Названы компании-лидеры корпоративной ответственности России

Объединенная металлургическая компания (ОМК), которой, в частности, принадлежит одно из старейших предприятий Башкирии – завод в Благовещенске, вошла в число лидеров корпоративной благотворительности России. В Москве обнародовали итоги Всероссийского конкурса социально ответственного бизнеса, в котором приняли участие 48 компаний.

Фото: АО «ОМК»

Башкирский работодатель получил рейтинг А+, его присваивают за высочайшее качество управления и процессов организации благотворительной деятельности и социальных инвестиций в компании.

За 2023 год объем спонсорской и благотворительной помощи ОМК в регионах превысил 1,9 млрд рублей. Компания уделяет большое внимание развитию местных сообществ, помощи образовательным учреждениям, а также поддерживает проекты, связанные с культурой и спортом, инклюзией и помощью многодетным семьям, семьям и детям в сложной жизненной ситуации, детям-сиротам. Кроме того, на предприятиях ОМК развита культура волонтерства, а общее число корпоративных волонтеров уже превышает 9 тысяч человек.

Жюри конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности» также отметили специальной наградой программу по развитию социального предпринимательства ОМК «Начни свое дело». В Башкирии ее запустили в 2017 году. За это время социальному предпринимательству обучили больше 300 жителей Благовещенска, почти 100 проектов получили грантовую поддержку от компании на общую сумму более 18 миллионов рублей. Так, в городе появилась студия нейрокоррекции и сенсорной интеграции для детей, мобильный пункт логопеда в селах для занятий по коррекции и развитию речи детей и по восстановлению речи у взрослых после инсультов и черепно-мозговых травм, арт-студия, творческое пространство для детей и другие социальные проекты.

«Наши социальные инвестиции направлены на то, чтобы и наши сотрудники, и другие жители имели доступ к качественной медицине, образованию, могли заниматься любимым делом, обеспечивать высокий уровень жизни своим семьям, интересно и полезно проводить время вместе с детьми. В системе ценностей ОМК люди – всегда на первом месте», – отметила президент ОМК Наталья Еремина.

Материал предоставлен АО «ОМК»