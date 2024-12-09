Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Башкирии на изготовление печатной продукции потратят до 6 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» Башкирии на аукционе 17 декабря выберет подрядчика для изготовления печатной, в том числе наградной, продукции, следует из сообщения на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 6 млн руб., он будет оплачен из бюджета республики.

Оказывать услуги необходимо с 1 января по 25 декабря 2025 года. Подрядчик должен изготавливать в том числе блокноты, визитки, журналы, конверты, портреты, удостоверения, настенные календари, благодарности, дипломы, открытки.

В июне этого года «Хозяйственное управление» заключило контракт на аналогичные услуги по такой же цене с республиканским казенным предприятием «Издательство "Мир печати"».

Майя Иванова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...