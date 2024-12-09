В Башкирии на изготовление печатной продукции потратят до 6 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» Башкирии на аукционе 17 декабря выберет подрядчика для изготовления печатной, в том числе наградной, продукции, следует из сообщения на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 6 млн руб., он будет оплачен из бюджета республики.

Оказывать услуги необходимо с 1 января по 25 декабря 2025 года. Подрядчик должен изготавливать в том числе блокноты, визитки, журналы, конверты, портреты, удостоверения, настенные календари, благодарности, дипломы, открытки.

В июне этого года «Хозяйственное управление» заключило контракт на аналогичные услуги по такой же цене с республиканским казенным предприятием «Издательство "Мир печати"».

Майя Иванова