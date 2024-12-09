В Москве пройдет благотворительный ювелирный аукцион «Зимний бал»

14 декабря в театре им. Станиславского пройдет благотворительный вечер «Зимний бал» (его организатором выступает одноименный благотворительный фонд). Главным пунктом программы по традиции является благотворительный ювелирный аукцион, лотами которого являются украшения от российских дизайнеров. На этот раз борьба развернется за 15 предметов (ставки уже можно делать онлайн на платформе https://ru.bidspirit.com/). Среди них произведение камнерезного искусства Анны Водневой из Петербурга, скульптура из янтаря от Калининградской компании «Камень с душой», интерьерное украшение-трансформер сестер Тарасовых из Петербурга, фолиант Казуми Арикавы «Божественные драгоценности в погоне за красотой» (издательство Flammarion, 2024). Собственно ювелирные украшения на аукцион предоставили Евгений Данилов, Лиза Борзунова (Liza Borzaya), Наталья Архангельская (Letters & Stones), Диана Джанелли (Dzhanelli Jewellery House) в соавторстве с Олегом Меньшиковым. Для очного участия необходимо сделать благотворительное пожертвование в размере 15 тыс рублей. Это позволит познакомиться с дизайнерами, лично побороться за понравившиеся лоты, а после торгов посмотреть спектакль «Зимний вечер в Шамони». Куратором торгов по традиции выступает эксперт в области ювелирного искусства Елена Веселая, а вырученные средства будут направлены на помощь детям с онкологическими заболеваниями в РОНЦ имени Блохина. Выручка предыдущего аукциона «Зимний бал» составила 3 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Брошь «Лорнет», Dzhanelli Jewelry House (Москва) при участии народного артиста России Олега Меньшикова. Серебро с позолотой, черный и белый родий, топазы, оникс, горячая эмаль с силуэтом Марии Ермоловой с картины Валентина Серова, 2015 Фигурка «Кот», «Камень с душой» (Калининград), прозрачный янтарь с легкой дымкой Кольцо-спиннер «Ярославский вокзал» из коллекции «Московские вокзалы», Архип Щепин. Серебро, чернение Брошь «Секатор», Letters and Stones. Серебро, муассанит Фигурка из резного агата с гранатами «Крыса на отдыхе», Анна Воднева (Санкт-Петербург), 2024 Серьги из резной раковины конх с родолитами, VR Jewellery Art, Виктория Романова (Москва) Кольцо Nest, Milou. Желтое золото, цитрин груша Серьга-интерьерное украшение, Наталья и Татьяна Тарасовы (Санкт-Петербург). Серебро, прессованная цветная бумага, 2024 Серьги и кольцо Oculus с аметистами, Hako HamHov (Москва). Серебро, аметисты, коричневая глянцевая кожа, 2024 Следующая фотография 1 / 9 Брошь «Лорнет», Dzhanelli Jewelry House (Москва) при участии народного артиста России Олега Меньшикова. Серебро с позолотой, черный и белый родий, топазы, оникс, горячая эмаль с силуэтом Марии Ермоловой с картины Валентина Серова, 2015 Фигурка «Кот», «Камень с душой» (Калининград), прозрачный янтарь с легкой дымкой Кольцо-спиннер «Ярославский вокзал» из коллекции «Московские вокзалы», Архип Щепин. Серебро, чернение Брошь «Секатор», Letters and Stones. Серебро, муассанит Фигурка из резного агата с гранатами «Крыса на отдыхе», Анна Воднева (Санкт-Петербург), 2024 Серьги из резной раковины конх с родолитами, VR Jewellery Art, Виктория Романова (Москва) Кольцо Nest, Milou. Желтое золото, цитрин груша Серьга-интерьерное украшение, Наталья и Татьяна Тарасовы (Санкт-Петербург). Серебро, прессованная цветная бумага, 2024 Серьги и кольцо Oculus с аметистами, Hako HamHov (Москва). Серебро, аметисты, коричневая глянцевая кожа, 2024