В Москве пройдет благотворительный ювелирный аукцион «Зимний бал»
14 декабря в театре им. Станиславского пройдет благотворительный вечер «Зимний бал» (его организатором выступает одноименный благотворительный фонд). Главным пунктом программы по традиции является благотворительный ювелирный аукцион, лотами которого являются украшения от российских дизайнеров. На этот раз борьба развернется за 15 предметов (ставки уже можно делать онлайн на платформе https://ru.bidspirit.com/). Среди них произведение камнерезного искусства Анны Водневой из Петербурга, скульптура из янтаря от Калининградской компании «Камень с душой», интерьерное украшение-трансформер сестер Тарасовых из Петербурга, фолиант Казуми Арикавы «Божественные драгоценности в погоне за красотой» (издательство Flammarion, 2024). Собственно ювелирные украшения на аукцион предоставили Евгений Данилов, Лиза Борзунова (Liza Borzaya), Наталья Архангельская (Letters & Stones), Диана Джанелли (Dzhanelli Jewellery House) в соавторстве с Олегом Меньшиковым. Для очного участия необходимо сделать благотворительное пожертвование в размере 15 тыс рублей. Это позволит познакомиться с дизайнерами, лично побороться за понравившиеся лоты, а после торгов посмотреть спектакль «Зимний вечер в Шамони». Куратором торгов по традиции выступает эксперт в области ювелирного искусства Елена Веселая, а вырученные средства будут направлены на помощь детям с онкологическими заболеваниями в РОНЦ имени Блохина. Выручка предыдущего аукциона «Зимний бал» составила 3 млн рублей.