В Ярославской области опрокинулась машина с тремя детьми

В Ярославской области в Пошехонском районе в аварии с участием одной машины пострадали водитель и трое детей. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

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По данным ведомства, сегодня, 9 декабря, в 6:45 на дороге Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск- Череповец 34-летняя водитель автомобиля Kia Sorento не справилась с управлением и совершила съезд в левый кювет по ходу движения. Впоследствии автомобиль опрокинулся.

«В результате ДТП водитель и трое несовершеннолетних пассажиров (6-ти, 9-ти и 12-ти лет) получили травмы, доставлены в медицинское учреждение»,— сообщили в ГАИ.

Ранее ярославская Госавтоинспекция призывала водителей к осторожности из-за ухудшения погодных условий. В прошедшие выходные в регионе выпал снег, на дорогах местами гололедица и снежный накат.

Алла Чижова