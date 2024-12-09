Электричка насмерть сбила мужчину на перегоне Белоостров — Сестрорецк

В минувшие выходные около семи часов утра электричка сбила мужчину на перегоне Белоостров — Сестрорецк, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО 9 декабря.

По словам правоохранителей, 38-летний петербуржец скончался на месте происшествия. Он переходил железодорожные пути вне пешеходного перехода и не обратил внимание на приближающийся электротранспорт.

Машинист, увидев пешехода, подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.В настоящее время транспортная полиция ведет проверку по факту случившегося.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на Кингисеппском шоссе ВАЗ насмерть сбил 77-летнюю женщину, переходившую дорогу на красный сигнал светофора.

Андрей Маркелов