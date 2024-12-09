В ЕМИИ в Екатеринбурге откроется выставка работ Кузьмы Петрова-Водкина

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств 13 декабря откроется выставка художника Кузьмы Петрова-Водкина и его ученика Павла Голубятникова «В созвездии Мастера», сообщили в пресс-службе музея. Экспозиция продлится до 6 апреля, в ней представлены работы из коллекции Государственного Русского музея, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижнетагильского музея изобразительных искусств и Пермской государственной художественной галереи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография К. С. Петров-Водкин "Полдень. Лето" Фото: Екатеринбургский музей изобразительный искусств П. К. Голубятников "Натюрморт с бутылкой" Фото: Екатеринбургский музей изобразительных искусств Следующая фотография 1 / 2 К. С. Петров-Водкин "Полдень. Лето" Фото: Екатеринбургский музей изобразительный искусств П. К. Голубятников "Натюрморт с бутылкой" Фото: Екатеринбургский музей изобразительных искусств

«Соединение двух авторов поможет сравнить их творческий почерк и воочию увидеть результаты разработанной Петровым-Водкиным и претворенной на практике программы обучения будущих художников»,– рассказали в музее. На экспозиции покажут более 100 работ живописи и графики, в том числе 56 произведений Кузьмы Петрова-Водкина. Посетители смогут увидеть знаменитые работы «Сон», «Мальчики», «Утро. Купальщицы», «Полдень. Лето», «Землетрясение в Крыму», «Весна».

Павел Голубятников был учеником Кузьмы Петрова-Водкина, который создал собственную «Программу живописного факультета» в Академии художеств. Павел Голубятников стал самостоятельным художником, а во время блокады Ленинграда его семья эвакуировалась в Нижний Тагил, где сейчас хранится собрание его работ. Среди них – «Гроза», «Дети», «Самолет над селом», «Натюрморт с бутылкой», «Голова женщины».

Анна Капустина