Путин назвал ветеранов спецоперации настоящей элитой России

Президент Владимир Путин на торжественном мероприятии по случаю Дня Героев Отечества вручил медали «Золотая Звезда». В ходе встречи президент заявил, что люди, защищающие свою родину, во все времена пользовались особым уважением. Владимир Путин подчеркнул, что подлинная элита и гордость России — это ветераны специальной военной операции.

Глава государства напомнил, что в стране действует специальная программа кадровой подготовки «Время героев». Среди участников ее первого потока — более 60 кавалеров ордена Мужества, а 21 человек носит звание Героя России.

«Обязательно будем и впредь опираться на таких людей. Именно они настоящая, не поддельная, а подлинная элита и гордость страны»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

Президент также отметил значимость работы военнослужащих, рискующих жизнью ради родины. По его словам, защищать страну, при этом не жалея ни своего здоровья, ни жизни,— это «особая миссия».

День Героев Отечества отмечается в России 9 декабря ежегодно. Дата праздника приурочена ко дню христианского святого, великомученика Георгия Победоносца. Памятная дата Дня Героев Отечества была установлена в 2007 году.