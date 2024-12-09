В Благовещенске построят завод полимерных материалов за 370 млн рублей

ООО «Завод ПЛАСТЭК-ГЕО» намерено инвестировать в завод по производству полимерных укрывных материалов для строительной отрасли более 370 млн руб., сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиционной политики Башкирии.

На производстве создадут 53 рабочих места. Минэкономразвития включило компанию в реестр резидентов ТОР «Благовещенск».

«Предприятие будет производить укрывные материалы с помощью сырья заказчика на основе процессинговой схемы. В дальнейшем планируется строительство собственной производственной площадки»,— пояснил исполняющий обязанности министра экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов.

Проект планируют реализовать в течение 2024–2031 годов. Проработан вопрос о размещении производства, заключен договор субаренды производственного помещения, закуплено и установлено оборудование. Предприятие намерено выйти на проектную мощность к концу 2027 года.

ООО «Завод ПЛАСТЭК-ГЕО», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в августе 2020 года в Благовещенске. Входит в группу компаний «ПЛАСТЭК», основанную в 2016 году в Башкирии. Владельцем является Альфира Мирзина. Выручка в 2023 году составила 1,2 млн руб., чистая прибыль — 392 тыс. руб.

Майя Иванова