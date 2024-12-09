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В Катав-Ивановске вновь расторгли контракт на строительство ФОКа за полмиллиарда

Управление коммунального хозяйства, транспорта, связи Катав-Ивановского муниципального района расторгло контракт с ООО ГК «МонолитТехно» на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Подрядчик так и не начал работы на участке. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Контракт на строительство ФОКа был заключен в августе этого года. Стоимость работ составляла 553 млн руб. Мэрия Катав-Ивановского района подала заявление об отказе от договора, указав, что подрядчику был выплачен аванс в размере 17 млн руб. на выполнение первого этапа работ. Представить результаты «МонолитТехно» должен был не позже 1 ноября. Однако строительные работы на участке так и не начались.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ФОК планируют возвести в Катав-Ивановске на улице Степана Разина. Комплекс будет состоять из двух зданий. В одном из них появится игровой зал 42 на 24 метра, а также административные и вспомогательные помещения — раздевалки, зал аэробики, тренажерный зал, зал ОФП. Во втором здании разместят плавательный бассейн размером 25 на 11 метров. Строительство собирались завершить до конца декабря 2026 года.

С 2022 года управление коммунального хозяйства, транспорта, связи Катав-Ивановского муниципального района провело семь аукционов на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. В результате двух из них получилось заключить контракты с подрядчиками. Остальные торги не состоялись из-за отсутствия заявок. За это время также поменялась и стоимость контракта. Начальная цена на первых трех аукционах была 571 млн руб., на остальных — 553 млн руб. В результате тендера в феврале 2023 года контракт заключили с московским подрядчиком АО «Хитман групп», который предложил выполнить работы за 505,3 млн руб. Однако в марте этого года заказчик расторг договор, заявив, что компания выполнила всего 2,7% от общего объема работ. Кроме того, из аванса в размере 56,1 млн руб. подрядчик отработал только 13,5 млн руб.

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