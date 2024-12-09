В Ярославле скончался командир батальона ДПС

В Ярославле скончался подполковник полиции, командир отдельного батальона ДПС областной Госавтоинспекции Алексей Окружнов. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Господин Окружнов работал в МВД с 1995 года по настоящее время. В УМВД отмечают, что за период службы он зарекомендовал себя с положительной стороны, был требователен к себе и к подчиненным, грамотно ориентировал личный состав на выполнение оперативно-служебных задач.

«Интересы службы всегда ставил выше личных, службой в органах внутренних дел дорожил»,— говорится в сообщении УМВД. Он неоднократно поощрялся руководством ведомства.

В связи со смертью руководство и состав ГАИ и УМВД выразили соболезнования семье и близким Алексея Окружнова. Прощание с ним состоится 10 декабря в церкви Федоровской иконы Божией Матери. По данным источника «Ъ-Ярославль», Алексей Окружнов до последнего работал.

Алла Чижова