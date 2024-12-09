Ростовская компания «Атэк» вошла в топ-10 проектировщиков России

Компания «Атэк» из Ростовской области заняла восьмое место в рейтинге проектировщиков РФ по версии Единого реестра застройщиков. Объем проектирования ростовского предприятия, усилившего свою позицию за месяц на пять пунктов, составляет 837,3 тыс. кв. м. Это 62 дома от двух застройщиков.

На первом месте рейтинга находится компания «Самолет-Проект» из Московской области (2,2 млн кв. м, 117 многоквартирных домов), на втором — столичное проектное бюро «Апекс» (1,97 млн кв. м, 54 дома), на третьем — Владислав Тарасенко из Краснодарского края (1,88 млн кв. м, 132 дома), на четвертом — ГК «Олимпроект» из Москвы (1,75 млн кв. м, 60 домов) и замыкает топ-5 — компания «ПИК-проект» из Москвы (1,4 млн кв. м, 60 домов).

В топ-5 проектировщиков Ростовской области, помимо АТЭК входят: Артем Кривенко (469,4 тыс. кв. м, 19 домов), архитектурно-проектное бюро «Основа» (352,8 тыс. кв. м, 60 домов), «Архитектурное наследие» (235 тыс. кв. м, шесть домов) и архитектурно-проектная мастерская «Зодчий» (224,7 тыс. кв. м, 12 домов).

Рейтинг подготовлен экспертами портала ЕРЗ.РФ и сформирован по результатам анализа проектных деклараций более 12 тыс. строящихся в России многоквартирных домов.

Дмитрий Михеенко