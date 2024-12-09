Продолжительность жизни в Ростовской области выросла до 73 лет

Средняя продолжительность жизни в Ростовской области выросла до 73,2 лет. Об этом рассказал министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев в интервью телеканалу «Дон 24».

По словам господина Кобзева, в 2022 году средняя продолжительность жизни в регионе составляла 70,8 лет. Таким образом, показатель вырос на два года.

В областном министерстве здравоохранения связывают положительную динамику с эффективной пропагандой здорового образа жизни, благодаря которой граждане реже употребляют спиртное и чаще занимаются спортом.

Кристина Федичкина