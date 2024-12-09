Суд арестовал обвиняемую в покушении на убийство ребенка уфимку

Кировский районный суд Уфы арестовал до 7 февраля 2025 года 28-летнюю уфимку, обвиняемую в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью, сообщают объединенная пресс-служба судов Башкирии и пресс-служба республиканского управления СКР.

По версии следствия, уфимка и ее супруг с февраля по март этого года длительное время лишали девятимесячного сына питания, что привело к сильному истощению и замедлению развития, а также оставляли младенца одного в квартире. Кроме того они держали ребенка на полу в ящике без одежды. Мать не ходила с сыном в поликлинику, нерегулярно проводила гигиенические процедуры. Супруги планировали уехать в другой регион, а ребенка оставить в квартире одного, отмечено в сообщениях.

О произошедшем сообщила в полицию сестра отца ребенка.

Оба родителя задержаны. Ребенка передали под временную опеку бабушке.

СКР оценит действия должностных лиц опеки и попечительства и поликлиники по факту ненадлежащего контроля за семьей новорожденного, сообщили в ведомстве.

Майя Иванова