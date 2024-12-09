Гладков: 433 белгородских семьи получили 2,6 млрд на покупку нового жилья

Правительство Белгородской области перечислило 433 семьям региона 2,6 млрд руб. на покупку нового жилья. Средства предусмотрены для граждан, которые потеряли свои дома или не имеют доступа к ним из-за оперативной обстановки. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«240 семей уже увидели средства на своих спецсчетах, оставшиеся — увидят их 9 декабря. Этот вопрос максимально жестко контролируем со своей стороны»,— рассказал глава региона.

В облправительстве уточнили, что средства доведены до жителей Белгородского района, Борисовского района, Грайворонского округа, Краснояружского района и Шебекинского округа.

В середине ноября правительство России сообщило о планах выделить Белгородской области 3,5 млрд руб. на покупку и строительство нового жилья. По словам Вячеслава Гладкова, в начале декабря средства были направлены региону.

Алина Морозова