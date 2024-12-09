Экс-сотрудника озерского госучреждения будут судить за получение взятки

Прокуратура Озерска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего инженера отдела капитального строительства муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Озерского городского округа». Дело о получении взятки направлено в городской суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Установлено, что в августе 2024 года экс-сотрудник учреждения получил от представителя бизнесмена взятку в размере 220 тыс. руб. Взамен он беспрепятственно принял работы в рамках контракта по благоустройству улично-дорожной сети, а также покровительствовал при заключении новых договоров. Бывший инженер обвиняется в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). В рамках расследования наложен арест на имущество экс-сотрудника управления капстроительства на общую сумму около 6 млн руб.

Виталина Ярховска