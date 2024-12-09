Движение по дороге Нижний Тагил – Верхняя Салда временно перекроют
Вечером сегодня, 9 декабря, временно ограничат движение на автодороге Нижний Тагил – Верхняя Салда, сообщили в пресс-службе верхнесалдинской администрации.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Проезд будет закрыт на участке от деревни Северная до села Покровское (Горноуральский ГО) в период с 20:30 до 23:00. Ограничения объясняют техническими причинами.
Напомним, в Екатеринбурге ул. Урицкого и ул. Володарского будут перекрыты с 8 декабря 2024 года до 2 марта 2025 года. Ограничения связаны с установкой и работой катка.