FT: Rheinmetall будет сотрудничать с Austerion в сфере боевых беспилотников

Германский оборонный концерн Rheinmetall объединяет усилия в сфере боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с американской компанией Austerion, сообщает Financial Times.

Austerion занимается разработкой программного обеспечения для управления беспилотниками. Rheinmetall намерен воспользоваться ПО американского разработчика для приведения различных БПЛА к единому стандарту управления.

«При общем переходе от пилотируемых систем к беспилотным крайне важно, чтобы автономные системы могли общаться друг с другом»,— заявил генеральный директор Auterion Лоренц Мейер.

Программное обеспечение Austerion уже установлено на части беспилотников, используемых на Украине. Однако, как отмечает директор по цифровым технологиям Rheinmetall Тимо Хаас, поскольку на Украине работают более «двухсот различных воздушных беспилотных систем», «подготовка военного персонала является очень дорогостоящей и трудоемкой, а системы управления не всегда совместимы».

В будущем, надеется Austerion, к единому стандарту управления беспилотниками придут все члены НАТО.

Кирилл Сарханянц