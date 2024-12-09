«Главной причиной станет самонадеянность»

Совбез ООН 9 декабря может собраться для экстренных консультаций по Сирии. В Москве семье Башара Асада предоставили убежище, а в Вашингтоне крах многолетнего правления назвали «моментом риска и неопределенности». По данным The New York Times, вооруженная оппозиция в Сирии сообщила США, что не позволит присоединиться к своим действиям боевикам ИГИЛ (эта организация признана террористической и запрещена в России). Для завершения наступления на Дамаск оппозиционной коалиции потребовалось лишь 11 дней. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался о причинах падения режима Башара Асада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На днях слушал интервью одного скептично настроенного к Асаду востоковеда. Он рассказывал, что, несмотря на все социальные проблемы и фактическое отсутствие централизованной власти во многих регионах страны, Сирия выглядит вполне устойчивой и в таком состоянии сможет находиться еще продолжительное время.

Как выяснилось, интервью было записано ровно за сутки до прорыва суннитских боевиков к Алеппо. Так, собственно, и происходит с подобными режимами. Они могут иметь массу внутренних противоречий, но внешне восприниматься как устойчивые, пока в один день не прилетает тот самый «черный лебедь». Так случилось и на этот раз, причем переломными стали даже не девять лет гражданской войны с 2011-го по 2020-й, а 11 дней в ноябре-декабре 2024 года.

Еще в начале прошлой недели казалось, что Асад сможет перегруппировать свои войска и удержать власть, а уже 8 декабря сирийский лидер, как сообщил российский МИД, «принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Причины, приведшие к фиаско режима, еще долго будут анализировать, но главной из них станет, безусловно, самонадеянность.

Асад был настолько уверен в силе своих союзников и слабости противников, что буквально не смотрел по сторонам и не придал должного внимания череде мировых событий последних трех лет.

Сначала украинский конфликт вынудил Москву сконцентрироваться на своих задачах. Потом «Хамас» вовлек «Хезболлу» в войну с Израилем, по итогам которой она подрастеряла свою мощь, а затем уже и Ирану стало не до Сирии. Получается, если кого Асаду и винить в своих бедах, так это убитого лидера «Хамаса» Яхью Синвара. Однако даже в этом раскладе проблем можно было избежать, если бы Дамаск более внимательно относился к настроениям сирийцев. Это особенно хорошо видно по карте военных действий. На ней не было какого-то единого фронта. Просто недовольные правительством люди собирались в вооруженные группы и, заявляя о поддержке так называемой оппозиции, брали власть на местах. Таким образом, когда основные силы суннитов штурмовали Хомс, их сторонники уже захватывали города к югу и к востоку от Дамаска.

Правда, и сторонники — понятие весьма условное. Вряд ли местные как-то координировали свои действия с главарем боевиков Мухаммедом аль-Джулани . Нет, это именно народное ополчение. Сирийцы почувствовали, куда ветер дует, вытащили спрятанное в схронах оружие и пошли срывать портреты семейства Асадов. Скорее всего, этим объединяющая их политическая платформа и ограничивается. Вопросами о том, какой должна стать Сирия будущего, никто не задается. Думаю, и аль-Джулани пока не определился.

Он только понял, что нельзя повторять ошибки джихадистов 2010-х, и потребовал от своих подчиненных быть максимально терпимыми и всячески подчеркивать свою толерантность.

Не уверен, что это его стратегия, но тактически подход сработал идеально и в итоге довел его до Дамаска. В любом случае эпоха Асадов закончилась. Переживет ли этот кризис Сирия? Посмотрим.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".