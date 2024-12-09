Организатору нарколаборатории дали 16,5 лет колонии

Ярославский областной суд приговорил жителя Санкт-Петербурга Рамиза Алирзаева к 16,5 годам лишения свободы за организацию нарколаборатории в Некрасовском районе Ярославской области. Приговор вынесен 9 декабря 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Алирзаев признан виновным по статьям 228.1 (незаконное производство наркотиков) и 228.3 (незаконное приобретение, перевозка и хранение прекурсоров) Уголовного кодекса РФ в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде 16 лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Суд установил, что Алирзаев вместе с сообщниками оборудовал лабораторию для производства наркотиков в частном доме. В период с ноября 2023 года по июль 2024 года там было произведено более 150 кг синтетического наркотика.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Ярославской области.

Антон Голицын