Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Уфе расследована гибель рабочего при падении на стройке

Гострудинспекция завершила расследование гибели 43-летнего работника ООО «Монолитдинамика», сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Несчастный случай произошел 10 сентября в строящемся многоэтажном жилом доме в микрорайоне Затон-Восточный в Уфе. Пытавшийся обойти монолитную стену с внешней стороны разнорабочий упал в подвал с высоты 18,5 м и скончался на месте.

Выяснилось, что пострадавший работал на стройке первый день. До обеда он прошел обучение и инструктаж по охране труда. Затем мастер провел рабочего на рабочее место на шестом этаже, где он должен был убираться и очищать инструменты от бетона. В 18:00 бригада, заливавшая бетон, ушла с объекта. Мастер с разнорабочим спустились вниз.

Около 19:00 камера видеонаблюдения зафиксировала, пострадавший по неизвестной причине вернулся на рабочее место, подошел к краю здания и попытался обойти монолитную стену.

Установлено, что рабочий нарушил инструкцию по охране труда — перемещался по объекту там, где это было запрещено. Кроме того, на здании не были установлены защитно-улавливающие сетки, отсутствовали сигнальные ограждения и предупреждающие знаки. По документам генподрядчик в июле передал субподрядчику «Монолитдинамика» защитные сетки, но их установку на объекте не проконтролировал.

ООО «Монолитдинамика», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в апреле 2017 года. Владельцем строительной компании является Артур Асмандияров. Выручка в 2023 году составила 40,36 млн руб., чистая прибыль — 345 тыс. руб.

Майя Иванова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...