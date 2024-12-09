В Уфе расследована гибель рабочего при падении на стройке

Гострудинспекция завершила расследование гибели 43-летнего работника ООО «Монолитдинамика», сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Несчастный случай произошел 10 сентября в строящемся многоэтажном жилом доме в микрорайоне Затон-Восточный в Уфе. Пытавшийся обойти монолитную стену с внешней стороны разнорабочий упал в подвал с высоты 18,5 м и скончался на месте.

Выяснилось, что пострадавший работал на стройке первый день. До обеда он прошел обучение и инструктаж по охране труда. Затем мастер провел рабочего на рабочее место на шестом этаже, где он должен был убираться и очищать инструменты от бетона. В 18:00 бригада, заливавшая бетон, ушла с объекта. Мастер с разнорабочим спустились вниз.

Около 19:00 камера видеонаблюдения зафиксировала, пострадавший по неизвестной причине вернулся на рабочее место, подошел к краю здания и попытался обойти монолитную стену.

Установлено, что рабочий нарушил инструкцию по охране труда — перемещался по объекту там, где это было запрещено. Кроме того, на здании не были установлены защитно-улавливающие сетки, отсутствовали сигнальные ограждения и предупреждающие знаки. По документам генподрядчик в июле передал субподрядчику «Монолитдинамика» защитные сетки, но их установку на объекте не проконтролировал.

ООО «Монолитдинамика», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в апреле 2017 года. Владельцем строительной компании является Артур Асмандияров. Выручка в 2023 году составила 40,36 млн руб., чистая прибыль — 345 тыс. руб.

Майя Иванова