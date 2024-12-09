Ярославская фирма сменила название из-за требования МУФАС

Ритуальная компания «Первая ритуальная компания» изменила свое название на «ПРК» после предупреждения антимонопольного органа, сообщили в межрегиональном УФАС России по Ярославской и Костромской областям.

Жалоба поступила в ведомство из-за недопустимого словосочетания в названии компании. Антимонопольное законодательство запрещает недобросовестную конкуренцию, включая использование сравнений, которые создают ложное впечатление о преимуществах одной компании над другой.

Услуги под брендом «Первая ритуальная компания» оказывал индивидуальный предприниматель. Он согласился с замечаниями антимонопольной службы и оперативно выполнил требования: изменил название на сайте и вывеске.

Антон Голицын