В горных районах Челябинской области ожидаются метели и гололед

Днем 10 декабря в горнозаводской зоне Челябинской области ожидается снег, в отдельных районах метели, на дорогах — гололед. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ УПРДОР «Южный Урал» со ссылкой на Челябинский гидрометцентр.

Управление федеральных дорог просит на время неблагоприятных погодных условий воздержаться от поездок по трассам в горнозаводской зоне. В случае крайней необходимости нужно убедиться в технической исправности транспортного средства, подчеркивают в УПРДОР «Южный Урал».

Виталина Ярховска