Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В горных районах Челябинской области ожидаются метели и гололед

Днем 10 декабря в горнозаводской зоне Челябинской области ожидается снег, в отдельных районах метели, на дорогах — гололед. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ УПРДОР «Южный Урал» со ссылкой на Челябинский гидрометцентр.

Управление федеральных дорог просит на время неблагоприятных погодных условий воздержаться от поездок по трассам в горнозаводской зоне. В случае крайней необходимости нужно убедиться в технической исправности транспортного средства, подчеркивают в УПРДОР «Южный Урал».

Виталина Ярховска

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...