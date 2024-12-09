В Башкирии рассмотрят закон о субсидиях частным детсадам

Парламент Башкирии планирует принять закон о субсидиях для частных детских садов на последнем пленарном заседании осенней сессии. Изменения предлагается внести в закон «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Башкортостан», они коснутся финансирования части затрат частных дошкольных и общеобразовательных организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Местные бюджеты смогут подавать заявки на получение субвенций. Также предлагается изменить порядок определения объемов финансирования, приблизив его к методике расчета для муниципальных учреждений.

В Башкирии около 208,9 тыс. детей посещают дошкольные организации, из которых примерно 5,8 тыс. ходят в частные детские сады. В регионе 59 юридических лиц имеют лицензии на образовательную деятельность и могут получать субсидии из бюджета. Средний их размер составляет около 116 тыс. руб. в год на одного ребенка.

Спикер Курултая Константин Толкачев подчеркнул, что субсидии можно направить на оплату труда, покупку учебных пособий и игрушек для воспитания и обучения детей. Расходы на содержание зданий и коммунальные услуги финансироваться из бюджета не могут.

Расходы на реализацию закона будут учтены в республиканском бюджете на 2025 год и плановый период до 2027 года. Проект бюджета на ближайшие три года уже рассматривается парламентом.

Майя Иванова