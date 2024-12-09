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Из Уфы в Москву и обратно в новогодние каникулы назначены дополнительные поезда

На Куйбышевской железной дороге в Башкирии назначены дополнительные пассажирские поезда на новогодние праздники и рождественские каникулы, сообщила пресс-служба республиканского минтранса. С 24 декабря этого года по 12 января 2025-го будут курсировать два состава, которые выполнят 16 рейсов в направлении Москвы.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Поезда будут следовать через Ульяновск и Самару. Прогнозируется, что больше всего пассажиров отправится из Уфы в Москву 28 декабря 2024 года, а также 6, 7, 9, 10 и 11 января 2025 года. Билеты в обратном направлении будут наиболее востребованы с 25 по 29 декабря 2024 года, а также 7 и 10 января 2025 года.

Наталья Балыкова

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