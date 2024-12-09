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В 2024 году в Казани выдали участки для 1036 многодетных семей

В текущем году в Казани бесплатные земельные участки были выданы 1036 многодетным семьям. Об этом сообщил председатель комитета земельных и имущественных отношений Исполкома Казани Ренат Галяутдинов на деловом понедельнике.

Сейчас ведутся работы по выдаче еще 3005 участков для многодетных семей. В настоящий момент 200 семей приглашены на комиссии по выбору земельных участков. В общей сложности в этом году было проведено 106 таких комиссий.

Основная часть предложенных земельных участков общей площадью 963,6 га находится в Высокогорском районе Татарстана.

Общее количество многодетных семей в Казани, имеющих право на бесплатный земельный участок, составило 18,1 тыс. семей, из которых порядка 8,4 тыс. семей воспользовались этим правом.

Влас Северин

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