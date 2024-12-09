Эвакуатор насмерть сбил мужчину на трассе в Выборгском районе Ленобласти

Эвакуатор насмерть сбил мужчину на трассе Голубые озера — Поляны в Выборгском районе Ленобласти. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

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По данным главка, ДТП произошло 8 декабря около 22:20. Сообщается, что 26-летний водитель эвакуатора Hyundai сбил мужчину, который внезапно вышел на дорогу с обочины. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Полиция проводит проверку. На данный момент известно, что за 2024 год водитель эвакуатора десять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что мужчина погиб под колесами погрузчика на овощебазе в Петро-Славянке.

Дарья Астанина