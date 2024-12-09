В Чебоксарах в ДТП с «Киа» и троллейбусом погиб водитель легкового автомобиля

В Чебоксарах устанавливаются обстоятельства ДТП с участием автомобиля «Киа Сид» и троллейбуса. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Чувашии.

ДТП произошло 8 декабря около 22:30 на остановке общественного транспорта «Эгерский бульвар». Водитель легкового автомобиля на скорости врезался в стоявший на остановке троллейбус. За рулем машины был 20-летний чебоксарец. Он погиб на месте происшествия. Сообщается, что мужчина получил права два года назад.

В троллейбусе никто не пострадал. В салоне были водитель, кондуктор и один пассажир.

Диана Соловьёва