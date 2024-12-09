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8 декабря в Казани произошло 101 ДТП, в 4 из них пострадали люди

В Казани 8 декабря зафиксировано 101 дорожно-транспортное происшествие. В четырех из них пострадали местные жители. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Казани.

Один из водителей сбил велосипедиста. Вчера в Казани столкнулись два автомобиля, после этого одна из машин опрокинулась. Другое столкновение произошло из-за нарушения требований дорожного знака. Также вчера один из пассажиров упал во время перестроения и торможения общественного транспорта.

В Казани сотрудники ГИБДД задержали 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что еще у 6 водителей не было прав. В отделы полиции по подозрению в совершении преступления доставили 7 граждан.

Диана Соловьёва

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