Специалисты по добыче сырья стали самыми востребованными в Челябинской области

В ноябре в Челябинской области спрос на административный персонал и специалистов по добыче сырья увеличился на 20% по сравнению с предыдущим годом. Это самая значительная динамика среди вакансий в регионе, сообщает Hh.ru.

Работодатели стали больше интересоваться кадрами из сферы высшего и среднего менеджмента (+15% по сравнению с ноябрем 2023 года), маркетинга, рекламы, PR (+12%), искусства, развлечений, массмедиа и специалистами по розничной торговле и строительству, недвижимости (по +10%). При этом меньше вакансий, чем год назад, было открыто для профессионалов из сферы HR (-25%), страхования (-23%), спортивных клубов, фитнесов, салонов красоты (-18%), автомобильного бизнеса (-10%) и закупок (-8%).

Однако больше всего работодатели нуждаются сейчас в специалистах из направлений «Рабочий персонал» (28% от всех активных предложений о работе в регионе), «Продажи, обслуживание клиентов» (21%), «Производство, сервисное обслуживание» (20%), «Строительство, недвижимость» (18%), «Транспорт, логистика, перевозки» (15%), «Розничная торговля» (13%), «Домашний, обслуживающий персонал» (11%), «Административный персонал» и «Туризм, гостиницы, рестораны» (6%) и «Медицина, фармацевтика» (4%).

Виталина Ярховска