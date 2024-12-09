Рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки на вечеринке P.Diddy

Рэпера и продюсера Jay-Z (настоящее имя Шон Катер) обвинили в изнасиловании 13-летней девочки на вечеринке P.Diddy (Шон Комбс) в 2000 году, пишет NBC News со ссылкой на иск. Заявление было подано в октябре, ответчиком был указан P.Diddy, но 9 декабря иск был подан повторно, чтобы включить туда Jay-Z.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

В иске утверждается, что 13-летняя Джейн Доу (условное имя для анонимов в США) в 2000 году хотела попасть на церемонию MTV Video Music Awards (VMA) в Нью-Йорке. Она подходила к водителям лимузинов рядом с мероприятием, пытаясь получить доступ на шоу. Один из водителей сказал ей, что работает на Шона Комбса и она «соответствует тому, что искал Дидди». Мужчина отвез ее в дом, где проходила вечеринка, где она, по словам девушки, подписала документ о неразглашении.

Согласно иску, после того как истице предложили напиток, она почувствовала головокружение и пошла отдыхать в комнату. Утверждается, что вскоре туда вошли P.Diddy и Jay-Z, которые, по словам девушки, изнасиловали ее на глазах «у знаменитости женского пола». После этого девушка покинула здание и позвонила отцу, следует из заявления. Обвинительница требует возмещения ущерба, размер которого не указывается.

Сам Jay-Z в беседе с NBC News назвал обвинения в свой адрес «отвратительными», а адвоката, подавшего заявление,— «непрофессионалом». «Эти обвинения настолько отвратительны по своей природе, что я умоляю вас подать уголовную жалобу, а не гражданскую! Тот, кто совершил такое преступление против несовершеннолетнего, должен быть заключен за решетку, вы не согласны?» — сказал музыкант.

Подробнее о деле P.Diddy — в материале «Ъ» «Сбитый рэпер».