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Прокуратура проверит данные об отказе УК включать воду в поселке ЧКПЗ

Прокуратура проверяет информацию в СМИ о ненадлежащем содержании общедомового имущества в домах поселка ЧКПЗ в Челябинске. Управляющая компания отказывается предоставлять коммунальные услуги из-за аварийного состояния зданий, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По данным СМИ, в домах по Копейскому шоссе №20, 18, 18А, 22 и на улице Уральской находятся 80-летние дома, в которых не проводился капитальный ремонт. В течение 10 лет управляющая компания «Ремжилзаказчик» отключает горячую воду, из-за чего на стенах квартир образовалась плесень. Подвал топит канализационными водами. По трубам холодного снабжения течет техническая вода. Также в домах нет заземления, что приводит к коротким замыканиям и пожарам. В этом году УК в связи с аварийным состоянием зданий отказывает в предоставлении коммунальных услуг. При этом орган местного самоуправления не принимает мер для расселения жителей.

Прокуратура Ленинского района с выездом на место проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ и даст оценку действиям или бездействию ответственных лиц. В случае выявления нарушений закона будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

Виталина Ярховска

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