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Коммерсантъ FM
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В США возле Андреяновских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло недалеко от Андреяновских островов, которые относятся к американскому штату Аляска. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC–CSEM). Данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Угроза цунами не объявлялась.

Специалисты добавили, что эпицентр располагался в 789 км к юго-западу от города Уналашка с населением порядка 4,4 тыс. человек. Очаг сейсмического события залегал на глубине 10 км.

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