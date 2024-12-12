Быть первыми

10 декабря 2024 года в очном формате прошел XI конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес», организаторами которого выступили компания «Иннопрактика» и МГУ имени М. В. Ломоносова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран XI Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес» 2024 года

Фото: пресс-служба XI Конгресса «Инновационная практика: наука плюс бизнес» XI Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес» 2024 года

Фото: пресс-служба XI Конгресса «Инновационная практика: наука плюс бизнес»

В работе конгресса приняли участие более 1,6 тыс. человек, среди них первые лица и ведущие специалисты государственных структур, крупных российских корпораций, институтов развития, инвестиционных компаний, представители вузов, научно-исследовательских институтов и высокотехнологичных российских организаций. Всего на площадке проведено 17 мероприятий.

В этом году в рамках конгресса впервые прошли две стратегические сессии, которые позволили вынести на пленарное заседание ряд тезисов и предложений. Обеспечение финансового и технологического суверенитета — ключевой вопрос, стоящий перед российской экономикой. Более того, решения, способствующие достижению финансового и технологического суверенитета, заложены в качестве национальных целей нашего государства. Этот вопрос оказался настолько обширным, что невозможно было поместить его в одну сессию. Обмен мнениями экспертов продолжился на пленарной дискуссии.

В приветственном слове ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий отметил, что ежегодные встречи представителей науки, образования, власти и бизнеса на конгрессе являются мощным стимулом для рождения новых идей инновационного развития. По его словам, «уже через год эти идеи обсуждаются участниками конгресса в виде реализованных проектов». Одним из примеров стало создание межуниверситетской квантовой сети — масштабного проекта, инициированного президентом РФ, часть которого поддержал МГУ имени М. В. Ломоносова. По словам Виктора Садовничего, при поддержке «Иннопрактики» будет создан широкий консорциум, который займется разработкой новой коммуникационной квантовой системы с открытой платформой. «Подобная система может стать первым шагом на пути к рождению квантового интернета. Это важная инициатива, направленная в будущее!» — отметил Виктор Садовничий.

Катерина Тихонова выразила благодарность старейшему университету России, который скоро отметит свое 270-летие, за поддержку в организации конгресса «Инновационная практика: наука плюс бизнес». «Мы гордимся многочисленными совместными проектами и инициативами, которые вносят значительный вклад в укрепление суверенитета нашей страны»,— сказала генеральный директор компании «Иннопрактика».

В своем выступлении она отметила, что вот уже почти 12 лет «Иннопрактика» неустанно следует своей миссии — содействовать развитию инновационной экономики. В частности, поддерживает быстрорастущие технологические компании, которые становятся драйверами экономического роста. По словам Катерины Тихоновой, сейчас важно переосмыслить роль институтов развития в части координации усилий регулятора, крупных корпораций и частного бизнеса по трансферу технологий в реальный сектор экономики.

«Например, в структуре экосистемы “Иннопрактики” есть организация, осуществляющая синхронизацию комплексных проектов в области, как мы его называем, “экономически обоснованного импортозамещения”. Это механизм Инновационного инжинирингового центра. Он уже имеет уникальные для Российской Федерации наработки в области консолидации отраслевого заказа, и этот опыт может быть масштабирован для успешной реализации национальных проектов и применен в законе “О технологической политике”. Мы предлагаем совместно с научными институтами и Центральным банком РФ проработать механизм дифференцированной ключевой ставки для потребительских и инвестиционных промышленных займов»,— подчеркнула Катерина Тихонова.

Глава «Иннопрактики» также отметила, что для достижения совокупного суверенитета России необходима комплексная поддержка различных сфер, включая науку, образование и культуру.

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко предложил акцентировать внимание не столько на импортозамещении, сколько на технологическом лидерстве России. «Только страны, обладающие реальными конкурентными преимуществами, способны устанавливать стандарты, которые захотят разделить и которым будут следовать и другие страны, в первую очередь дружественные государства. Для достижения такого лидерства необходимо четко определить цели и понимать, к чему стремиться в долгосрочной перспективе. Требуется глубокий и нестандартный прогноз, который позволит разработать сценарии, ведущие к достижению этих целей»,— сказал Андрей Фурсенко.

О шагах к технологическому лидерству в агропромышленном комплексе рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут. Президент России поставил перед отраслью новые цели — рост объемов производства на 25% и увеличение экспорта в полтора раза. Эти задачи взаимосвязаны и позволят расширить собственное производство и укрепить позиции нашей страны на глобальном продовольственном рынке. Для их достижения в следующем году начнется реализация нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Он охватит такие направления, как развитие селекции и генетики, биотехнологий, производство ветпрепаратов, сельхозтехники и оборудования, а также кадровое обеспечение отрасли.

Также Оксана Лут подчеркнула, что на сегодняшний день одна из важнейших задач — обеспечение АПК специалистами. В частности, она отметила необходимость развивать олимпиадное движение школьников по аграрным наукам. Например, компания «Иннопрактика» проводит олимпиаду по агрогенетике «Иннагрика» для учеников старших классов. По словам главы Минсельхоза, прорабатывается возможность сделать на ее базе международную олимпиаду для школьников из стран ЕАЭС. В последующем предполагается ее расширение за счет государств БРИКС.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков обратил внимание на то, что при обеспечении технологического лидерства необходимо ориентироваться на показатель, который отражает долю внутренних затрат на исследования и разработки в структуре ВВП. Согласно указу президента РФ о национальных целях, к 2030 году этот показатель должен достичь не менее 2%. Это значит, что в ближайшие пять лет расходы бизнеса на НИОКР должны увеличиться не менее чем вдвое. «Эта цифра взята из нормативных документов, а по факту расходы должны увеличиться гораздо больше, нежели вдвое. Именно так можно будет обеспечить некий паритет с тем, что сегодня делает государство для достижения технологического лидерства»,— подчеркнул Валерий Фальков.

Министр добавил, что поставленной цели можно достичь не только за счет государственного бюджета, но и активно привлекая инвестиции от частного бизнеса. Говоря о подготовке высококвалифицированных специалистов, глава Минобрнауки России отметил, что рынок труда в лице представителей компаний, лидеров отраслей должен правильно сформулировать запросы к системе высшего образования относительно количества и качества специалистов.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на примере атомной энергетики назвал основные слагаемые национального глобального лидерства. Это научные исследования, анализ возможностей и глобальных тенденций, долгосрочное планирование (с горизонтом более 100 лет), приоритизация исходя из интересов государства, а также международная кооперация, несмотря на глобальное противостояние.

«“Росатом”, Курчатовский институт — наши ученые достигли в моменте глобального лидерства в атомных технологиях. Это и наши бестселлеры — атомные станции большой мощности, и объекты уже четвертого поколения — быстрые реакторы с замкнутым топливным циклом, и АЭС малой мощности. Казалось бы, счастье на 150 лет вперед обеспечено. Но мы не можем позволить себе стоять на месте, впереди у нас проекты, ориентированные на новые открытия, и именно их нужно приоритизировать, искать ответы на вопросы, стоящие перед всем человечеством»,— поделился планами Алексей Лихачев.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, в свою очередь, отметил, что для развития российской микроэлектронной промышленности в перспективе требуется создание собственных литографов. «Создание российского литографа по сложности сродни созданию атомной бомбы. Это серьезнейшее устройство, которое требует концентрации передовых решений в самых разных отраслях»,— сообщил Михаил Осеевский. По мнению спикера, санкции и ограничения ускорили разработку отечественных продуктов и услуг, а конкуренция заставляет думать о завтрашнем дне и предлагать новые решения клиентам. «Ростелеком» ищет сильных рыночных партнеров, развивает модель, включающую долгосрочные (форвардные) контракты на поставку отечественного оборудования и софта, что позволяет проводить НИОКР с грантовой поддержкой. «Технологическое лидерство — это возможность работать не только внутри страны, но продавать созданные решения на глобальном рынке. Так, “Ростелеком” накопил большой опыт в области разработки продуктов информационной безопасности и входит в десятку крупнейших игроков мирового рынка»,— подчеркнул Михаил Осеевский.

Олег Аксютин, заместитель председателя правления—начальник департамента перспективного развития ПАО «Газпром», поделился успешным опытом работы с вузами и академической наукой. «Уход с рынка зарубежных компаний, которые представляли те или иные сервисы,— это, с одной стороны, неопределенность, с другой стороны — возможность. За счет возникновения отдельных ниш получилось очень активно использовать те инновации, которые есть в отечественной науке, и те, которые было достаточно сложно реализовать тогда, когда рынок находился под крупными вендорами, которые навязывали свои технологии. Появление такой ниши и наличие таких определенных направлений работы и технологий позволили сегодня активно идти по этому направлению и получить достаточно быстро результат. 17 проектов у нас состоялись. Около 40 находятся на рассмотрении, зачастую это достаточно наукоемкие направления. Таким образом наука получает вход и интеграцию в нашу производственную деятельность. А наша задача — ставить четкую цель перед ней. Это значительно упрощает наше сотрудничество. С одной стороны, мы можем эффективно взаимодействовать, а с другой — получать именно то, чего ожидаем»,— отметил Олег Аксютин.

Петр Фрадков, председатель ПАО «Промсвязьбанк», в своем выступлении подчеркнул: «Обсуждая конкурентоспособность и инновационность российской промышленности, важно отметить те быстрорастущие компании, которые появились за последний год. К примеру, в ОПК даже возникли термины, которых раньше не было: “малая оборонка”, “народная оборонка”, “гаражная оборонка”. Такие компании не находятся в цепочке кооперации крупного предприятия, при этом они производители конечного конкурентоспособного продукта. Происходит абсолютная смена парадигмы. И чтобы реализовать этот потенциал, чтобы производить востребованный как в России, так и за рубежом инновационный продукт, нужны изменения с точки зрения финансового обеспечения».

Развивая эту мысль, первый заместитель председателя комитета Государственной думы Федерального собрания Российский Федерации по экономической политике Денис Кравченко высказал идею создать рыночный продукт для инвестиций в отечественные высокотехнологичные компании. «Каждый желающий сможет инвестировать в эти проекты и стать держателем акций. Это хороший инструмент, который может привлечь значительное финансирование, отвлекая его от банковских вкладов. Давайте проанализируем эту идею и посмотрим, как она может быть реализована»,— предложил Денис Кравченко.

Подводя итоги пленарной сессии, модератор пленарного заседания первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова отметила: «На протяжении уже трех лет мы обсуждаем на конгрессе тему совокупного суверенитета, включая научный, кадровый и образовательный аспекты. В этом году мы добавили к этим темам еще один важный аспект — многополярность. Многополярность подразумевает готовность компаний выходить на рынки дружественных стран, представлять свои технологии и занимать лидирующие позиции не только на внутреннем рынке России, но и за ее пределами. Мы готовы сотрудничать с теми странами, которые разделяют наши ценности. Наша цель — перейти от импортозамещения к технологическому лидерству. Для этого мы должны развивать востребованные технологии и выходить на новые рынки».