Главные анонсы 9 декабря
Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества, где вручит Героям России медали «Золотая Звезда».
В Курчатовском институте состоится прощание с академиком РАН, почетным президентом института Евгением Велиховым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление до февраля срока ареста спортсмену Умару Чичаеву, обвиняемому по делу о стрельбе возле офиса Wildberries.
Делегация Госдумы во главе с заместителем председателя палаты Александром Бабаковым посетит Китай.
Верховный суд рассмотрит жалобу на разрешение возбудить дело о мошенничестве против бывшего председателя Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты.
Мосгорсуд проведет проверку законности ареста генерального директора «Фонда капитального ремонта Московской области» Валерия Николова, обвиняемого в получении взяток.
Замоскворецкий суд Москвы огласит приговор по делу о хищении более 1,1 млрд руб. при закупке машин Skoda Octavia для Госавтоинспекции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет заседание правительства, на котором обсудят дорожную карту Анкары после отстранения Башара Асада с поста президента Сирии.
Иорданию посетит заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Джон Басс. Он обсудит с властями королевства, в частности, ситуацию в Сирии.
Главные события предстоящей недели — в подборке «Ъ».