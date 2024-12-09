Главные анонсы 9 декабря

Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества, где вручит Героям России медали «Золотая Звезда».

В Курчатовском институте состоится прощание с академиком РАН, почетным президентом института Евгением Велиховым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление до февраля срока ареста спортсмену Умару Чичаеву, обвиняемому по делу о стрельбе возле офиса Wildberries.

Делегация Госдумы во главе с заместителем председателя палаты Александром Бабаковым посетит Китай.

Верховный суд рассмотрит жалобу на разрешение возбудить дело о мошенничестве против бывшего председателя Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты.

Мосгорсуд проведет проверку законности ареста генерального директора «Фонда капитального ремонта Московской области» Валерия Николова, обвиняемого в получении взяток.

Замоскворецкий суд Москвы огласит приговор по делу о хищении более 1,1 млрд руб. при закупке машин Skoda Octavia для Госавтоинспекции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет заседание правительства, на котором обсудят дорожную карту Анкары после отстранения Башара Асада с поста президента Сирии.

Иорданию посетит заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Джон Басс. Он обсудит с властями королевства, в частности, ситуацию в Сирии.

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