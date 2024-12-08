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«Зенит-Казань» прошел в финал Кубка России по волейболу

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» прошел в финал Кубка России среди мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе казанской команды.

«Зенит-Казань» сыграл в матче против новосибирского «Локомотива» и победил со счетом 3:1 (30:28, 25:19, 20:25, 25:19). Казанский клуб забрал у противника первые два сета. Игра прошла сегодня в Санкт-Петербурге. Победа в матче вывела команду в финал турнира.

В финале Кубка России «Зенит-Казань» встретится с «Динамо». Игра пройдет 28 декабря.

Диана Соловьёва

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