«Ак Барс» второй раз в сезоне проиграл «Салавату Юлаеву»

Казанский клуб «Ак Барс» проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейной команды из Казани.

«Возможно, нам не хватило хладнокровия в завершении, и в овертайме не мы воспользовались голевым моментом, а соперник», — заявил главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.

По итогам матча «Салават Юлаев» расположился на 2 месте Восточной конференции с 48 очками. «Ак Барс» занимает третью строчку с 44 очками.

Следующая игра казанской команды против «Салавата Юлаева» пройдет 18 декабря в столице Татарстана на «Татнефть Арене».

Диана Соловьёва