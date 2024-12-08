В Челнах в пожаре из-за непотушенной сигареты погиб мужчина

В Набережных Челнах в девятиэтажном многоквартирном доме на пр. Раиса Беляева произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Днем пожарные получили сообщение о задымлении в подъезде многоквартирного дома. Возгорание произошло в трехкомнатной квартире на шестом этаже. Пожарные вынесли из горящей квартиры и передали бригаде скорой помощи в бессознательном состоянии 54-летнего мужчину. Огонь на площади 4 кв. м потушили.

Мужчина скончался, не приходя в сознание. По предварительной информации, пожар возник из-за неосторожности при курении.

Диана Соловьёва