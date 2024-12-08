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В Мензелинском районе столкнулись «Лада» и «ГАЗель», погиб 1 человек

В Мензелинском районе Татарстана столкнулись «Лада» и «ГАЗель». В ДТП погиб 1 человек и пострадали 2. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Татарстана.

ДТП произошло в месте производства дорожных работ. Водитель автомобиля «Лада» врезался в «ГАЗель», которая поворачивала направо. После этого грузовик опрокинулся, а автомобиль «Лада» съехал в кювет.

Пассажир «ГАЗели» скончался на месте. Водителя и пассажира «Лады» госпитализировали. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Диана Соловьёва

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