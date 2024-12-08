Из трех облцентров Черноземья в праздники назначили дополнительные поезда

В новогодние праздники между облцентрами Черноземья и Москвой, Костромой, Адлером назначили дополнительные поезда. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

Будут запущены следующие поезда:

№185/186 из Воронежа в Кострому 20 декабря, в обратном направлении — 21 декабря.

№219/220 из Москвы в Белгород 28, 29, 30 декабря и 3, 5, 8 января, а из Белгорода — 29, 30 декабря и 2, 5, 7, 8 января.

№459/460 из Тамбова в Адлер 29 декабря и 1,5 января, в обратном направлении — 31 декабря и 3, 7 января

№527/528 из Белгорода в Москву 27, 28, 29 декабря и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января, а из Москвы — 28, 29, 30 декабря и 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января.

№551/552 из Москвы в Тамбов 28 декабря, а из Тамбова — 9 января.

Егор Якимов