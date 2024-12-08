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Коммерсантъ FM
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В Доминиканской Республике конфисковали рекордные 9,5 т кокаина

Полиция Доминиканской Республики конфисковала рекордную для страны партию кокаина — 9,5 тонны. Как сообщило Национальное управление по борьбе с наркоторговлей, кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, прибывшими в порт Санто-Доминго. По данным предварительного расследования, кокаин прибыл из Гватемалы, а конечным пунктом назначения была Бельгия. Стоимость партии оценивается в $250 млн.

С начала года в Доминиканской Республике было конфисковано в общей сложности 47 тонн наркотиков. По мнению организации InSight Crime, анализирующей организованную преступность, значительные конфискации наркотиков в этом регионе свидетельствуют о том, что страны Карибского бассейна снова становятся основным путем для перевозки кокаина из Колумбии в Европу. По данным организации, в Европе спрос на кокаин с 2011 года вырос вдвое. В ноябре в Испании была задержана рекордная партия кокаина — 13 тонн, его обнаружили в контейнере с бананами на судне из Эквадора.

Яна Рождественская

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