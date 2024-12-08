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За неделю на 24 улицах Сочи очистили ливневки

На прошедшей неделе специалисты МУП «Водосток» очистили сети ливневой канализации на 24 улицах Сочи. Об этом сообщает МЦУ курорта.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работы затронули улицы: Рубежную, Петропавловскую, Российскую, Пластунскую, Абрикосовую, Макаренко, Советскую, Конституции СССР, Целинную, Партизанскую, Мира, Волжскую, Крымскую, Орджоникидзе, Лесную, Голубые Дали, Гудаутскую, Пригородную, Летнюю, Метелеву, Ударную, Есауленко и Красноармейскую.

Кроме того, сотрудники предприятия заменили обечайки люков и залили бетонные основания колодцев на ул. Диброва, а также отремонтировали металлическую решетку у дома №32 на ул. Чекменева.

Работы по восстановлению освещения вело МБУ «Сочисвет». Фонари были восстановлены на улицах Гайдара, Есауленко, Красной и Туренко, а светильники заменили на Туренко, Ачишховской, Турчинского, Заповедной и Вознесенской.

МУП «Водоканал» зафиксировал и устранил аварийные ситуации на ул. Абрикосовая, 17; переулок Чехова, 8а; Воровского, 34.

Нурий Бзасежев

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