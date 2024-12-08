За неделю на 24 улицах Сочи очистили ливневки

На прошедшей неделе специалисты МУП «Водосток» очистили сети ливневой канализации на 24 улицах Сочи. Об этом сообщает МЦУ курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работы затронули улицы: Рубежную, Петропавловскую, Российскую, Пластунскую, Абрикосовую, Макаренко, Советскую, Конституции СССР, Целинную, Партизанскую, Мира, Волжскую, Крымскую, Орджоникидзе, Лесную, Голубые Дали, Гудаутскую, Пригородную, Летнюю, Метелеву, Ударную, Есауленко и Красноармейскую.

Кроме того, сотрудники предприятия заменили обечайки люков и залили бетонные основания колодцев на ул. Диброва, а также отремонтировали металлическую решетку у дома №32 на ул. Чекменева.

Работы по восстановлению освещения вело МБУ «Сочисвет». Фонари были восстановлены на улицах Гайдара, Есауленко, Красной и Туренко, а светильники заменили на Туренко, Ачишховской, Турчинского, Заповедной и Вознесенской.

МУП «Водоканал» зафиксировал и устранил аварийные ситуации на ул. Абрикосовая, 17; переулок Чехова, 8а; Воровского, 34.

Нурий Бзасежев