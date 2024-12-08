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На ремонт дороги между Орлом и Тамбовом выделят 1,4 млрд рублей

ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства» начало поиск подрядчика для ремонта дороги Р-119 «Орел - Ливны - Елец - Липецк – Тамбов». Это следует из аукционной документации. Начальная стоимость контракта составляет 1,4 млрд руб. Источник финансирования — федеральный бюджет.

Подрядчику предстоит выполнить ремонт до 10 октября 2026 года. В ходе работ требуется обновить дорожную одежду, покрытия (в том числе тротуары и дорожки), бетонные изделия и конструкции, водопропускные трубы, разметку, ограждения, а также заменить дорожные знаки и освещение. Гарантийный срок составит от одного года до восьми лет в зависимости от вида работ.

Заявки на участие в торгах принимаются до 20 декабря. Итоги подведут 25 декабря.

Егор Якимов

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