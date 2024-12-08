Болельщику «Зенита» запретят посещать стадион на три года из-за запуска дрона

Правоохранители задержали болельщика «Зенита», который во время матча с «Акроном» запустил беспилотник, сообщает «Фонтанка».Мужчина оказался в отделе полиции спустя несколько часов после игры. В отношении него составили протокол по статье 20.31 КоАП.

По данным издания, служба безопасности стадиона обратилась в полицию поздним вечером 7 декабря и предоставила записи камер видеонаблюдения. Личность болельщика быстро установили. За нарушение правил поведения на арене нарушителю грозят обязательные работы и запрет на посещение матчей сине-бело-голубых в течение трех лет.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зенит» проиграл «Акрону» со счетом 2:1. Победный гол в составе гостей забил бывший нападающий петербуржцев Артем Дзюба.

Андрей Маркелов