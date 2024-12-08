«Донэнерго» будет отключать свет в Ростове из-за ремонта 11-13 декабря

Ростовские электрические сети планируют отключение потребителей от электричества в ряде районов Ростова в период 11-13 декабря. График отключений опубликован на сайте «Донэнерго».

Согласно графику, ограничения на свет, в частности, коснутся ряда улиц Ленинского и Кировского районов города (в том числе улиц Садовая и Пушкинская), а также Нахичевани.

Электричество будет отключаться в связи с проведением ремонтных работ на технических объектах сети.

Сергей Иванов