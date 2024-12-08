Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В крестном ходе в Екатеринбурге приняли участие 3,5 тыс. человек

В крестном ходе по Екатеринбургу в честь дня святой великомученицы Екатерины прошли около 3,5 тыс. человек, рассказали в пресс-службе городской епархии. Крестный ход завершился молебном у храма-часовни святой Екатерины.

Фото: Екатеринбургская епархия

Фото: Екатеринбургская епархия

В молебне приняли участие митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, директор фонда святой Екатерины Александр Андреев. «Я очень верю в то, что после окончания противостояния, после победы у нас в городе как памятник будет воздвигнут храм святой Екатерины»,— сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Анна Капустина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...