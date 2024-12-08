Движение по трассе Джубга-Сочи перенаправят на встречную полосу
На трассе А-147 Джубга-Сочи временно изменят схему движения. Нововведения вступят в силу на следующей неделе, сообщает пресс-служба Упрдор «Черноморье».
Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю
Согласно новой схеме, две полосы в прямом направлении будут закрыты, а транспортный поток перенаправят на встречную полосу с возвратом на привычную часть дороги через специально оборудованный разрыв в ограждении.
Автомобилисты, направляющиеся из центра Сочи, будут сворачивать в районе развилки с дорогой на «Спутник» и возвращаться на трассу уже за ремонтным участком. Для водителей, направляющихся из Адлера, схема движения останется неизменной.
Принятое решение, по оценке специалистов, позволит уменьшить заторы на участке трассы А-147.