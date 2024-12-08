В Воронеже за снос гаражей у Центрального стадиона предложат компенсации

Собственники гаражей у Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже получат компенсации за их снос. Об этом сообщили в правительстве Воронежской области. Владельцам предложат подписать соглашения о возмещении, проект которых министерство имущественных и земельных отношений области направит им в ближайшее время.

Снос гаражей связан с началом строительства Центрального стадиона «Факел» и благоустройством центральной части города. Вокруг стадиона уже прошли значительные работы: реконструирован парк «Орленок», благоустроен проспект Революции. Также планируется обновить Дома офицеров.

Земля и недвижимость будут переданы для государственных нужд в соответствии с приказами министерства. Решения об изъятии опубликуют на сайте ведомства и направят собственникам.

В настоящее время независимые оценщики определяют стоимость гаражей и сараев, учитывая их состояние и расположение в центре города. Предлагаемая сумма компенсации будет указана в проектах соглашений, которые направят владельцам.

В ноябре губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что снос Центрального стадиона профсоюзов в облцентре в рамках его масштабной реконструкции может начаться в первой половине 2025 года. Ранее глава региона пояснял, что предполагается «глубокая реконструкция объекта, фактически граничащая с новым строительством».

Подробнее о проекте реконструкции Центрального стадиона профсоюзов — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов